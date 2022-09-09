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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2022 21:23
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -
TÜRKER TUNCER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
MURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Kimya Mühendisi Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Kimyager Ar&Ge Direktörü Ar&Ge Direktörü
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat Direktörü
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Kimya Mühendisi Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062247


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.901.939.565 % 10,00  
INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2226 18,2386 % 0,09  
Euro 18,3128 18,3301 % 0,55  
Sterlin 21,0674 21,1731 % 0,77  
Frank 18,8922 19,0060 % 0,97  
Riyal 4,8375 4,8618 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 7,05  
Altın Gr. 1.005 1.005 3,71  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.751 6.843 14,00  
Yarım 3.290 3.345 7,00  
Çeyrek 1.650 1.671 2,00  
Gümüş.Ons 18,82 18,84 0,30  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 0,14  
B. Petrol 92,61 92,61 3,46  
Seans Raporu 18:05
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