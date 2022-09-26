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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2022 18:17
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -
TÜRKER TUNCER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
MEHMET BÜRGE BİLGİN Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü Endüstri Mühendisi - -
MURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Kimya Mühendisi Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Kimyager Ar&Ge Direktörü Ar&Ge Direktörü
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat Direktörü
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Kimya Mühendisi Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065345


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 7.387.134 % 10,00  
USAK 3,74 171.564.822 % 10,00  
AYES 31,92 2.012.809 % 9,99  
SMRTG 63,90 479.725.199 % 9,98  
ESCAR 47,84 15.448.134 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4533 18,4669 % 0,29  
Euro 17,7861 17,8259 % -0,10  
Sterlin 19,6352 19,7337 % -1,47  
Frank 18,4786 18,5900 % -1,06  
Riyal 4,8940 4,9185 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.629 -14,76  
Altın Gr. 968 968 -4,73  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.589 6.697 -65,00  
Yarım 3.206 3.277 -24,00  
Çeyrek 1.608 1.634 -16,00  
Gümüş.Ons 18,56 18,59 -0,29  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,11  
B. Petrol 83,32 83,32 -1,71  
Seans Raporu 18:05
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