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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2022 18:14
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Damla Mermeroğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 29.11.2021 444 42 50 yatirimciiliskileri@kimpur.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207121/924989

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUDA LEON MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 37.38 Bağımsız Üye Değil
CAVİDAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
İSAK İZİ MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır 8.44 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER BAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Deentimden Sorumlu Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -
TÜRKER TUNCER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
MEHMET BÜRGE BİLGİN Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
MURAT KUZKAN İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü/İşletme Direktörü İş Geliştirme ve Global Sürdürülebilirlik Direktörü
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar&Ge Direktörü Ar&Ge Direktörü
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü İhracat Direktörü
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Üst Düzey Yönetici Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü İşletme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077564


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Tam 6.667 6.738 104,00  
Yarım 3.248 3.294 50,00  
Çeyrek 1.629 1.648 27,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 -0,05  
Gümüş Gr. 12,38 12,40 -0,07  
B. Petrol 98,06 98,06 -0,51  
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