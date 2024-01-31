Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 09:08
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Caddesi Balçık Yolu Üzeri 7. cadde No: 43 Gebze / Kocaeli OSB, Yakabaşı Mevki, 1. Cadde No:12, 81850 Gümüşova/Düzce


İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul 0 (212) 809 15 50 0 (212) 809 15 49

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUDA LEON MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 33.4 Bağımsız Üye Değil
CAVİDAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
İSAK İZİ MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır 7.85 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER BAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127563 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127563 Değerlendirildi Hayır Deentimden Sorumlu Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244045


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:398.488
Değişim :  0,17% |  14,03
Açılış :  8.480  
Önceki Kapanış :  8.474  
En Düşük
8.439 En Yüksek
8.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VRGYO 39,38 176.312.017 % 10,00  
PRKAB 36,96 38.858.561 % 10,00  
AKSUE 15,29 32.681.083 % 10,00  
EGPRO 182,60 106.867.468 % 10,00  
AVHOL 35,26 177.617.167 % 9,98  
daha fazla
12:39 Alış Satış %  
Dolar 30,3535 30,3598 % 0,03  
Euro 32,8886 32,8998 % -0,12  
Sterlin 38,3801 38,5726 % -0,08  
Frank 35,0672 35,2784 % -0,01  
Riyal 8,0750 8,1155 % 0,08  
daha fazla
12:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,11 23,15 % 0,66  
Platin 925,24 927,40 % 0,66  
Paladyum 980,32 985,56 % 0,66  
Brent Pet. 81,89 81,89 % 0,66  
Altın Ons 2.039,47 2.039,87 % 0,66  
Seans Raporu 12:39
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru