***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,Yönetim Kurulu Komiteleri'nden1) Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol (Başkan) ve Sayın Ömer Bakır (Üye) olarak belirlenmesine,2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Sayın Mehmet Mete Başol (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) olarak belirlenmesine,3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Sayın Ömer Bakır (Başkan), Sayın İsak izi Mizrahi (Üye) ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Damla Mermeroğlu (Üye) olarak belirlenmesine,4) Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146560BIST