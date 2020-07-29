***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:04
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862988
BIST
12:321.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:326,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:328,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2075
En Düşük
8,1145
12:32437,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 437,79
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.236.607
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.769.354
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.046.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.118.455
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.062.208
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,46
|1.106.641.241
|% -0,05
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|GARAN
|7,34
|495.695.986
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|162.362.556
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.859.209
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0061
|9,0513
|% 0,78
|
|Frank
|7,5775
|7,6232
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8515
|1,8607
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.901
|5,40
|
|Tam
|2.959
|2.984
|5,60
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,70
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|