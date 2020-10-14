***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 14:24
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881531
BIST
15:381.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:387,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:389,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:38486,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,69
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ESEN
|12,43
|1.037.855
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.888.742
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.806.093
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.751.354
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.174
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|4.907.162.536
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,75
|2.220.137.334
|% 4,43
|
|ODAS
|3,71
|1.700.131.514
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.361.666.237
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|755.737.096
|% 0,00
|
|PETKM
|4,81
|4.907.162.536
|% 5,95
|
|ODAS
|3,71
|1.700.131.514
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.361.666.237
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|632.956.305
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|287.741.143
|% 2,63
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9265
|7,9291
|% 0,13
|
|Euro
|9,3244
|9,3334
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,3037
|10,3554
|% 0,89
|
|Frank
|8,6544
|8,7065
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% 0,19
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|28,17
|
|Yarım
|1.549
|1.588
|13,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:38
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15:48YAYLA
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15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.61 ) 1, 075
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15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TACTR, KERVN, IZFAS, ATSYH, OZBAL, OLMIP, PEGYO, EUYO, CELHA
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15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, BALAT, EMNIS, PENGD, VANGD, DIRIT, DYOBY, IHGZT, IDGYO, UZERB