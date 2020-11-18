***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:19
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889029
BIST
11:411.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,02
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:417,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:419,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0250
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:41467,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 467,81
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:41
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|105.475.253
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.265.106
|% -9,94
|
|GARAN
|8,74
|1.518.779.136
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,81
|715.934.555
|% 5,24
|
|KRDMD
|4,37
|614.608.762
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,21
|401.829.281
|% 3,67
|
|THYAO
|11,64
|291.558.342
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,81
|715.934.555
|% 5,24
|
|GARAN
|8,74
|1.518.779.136
|% 3,80
|
|KRDMD
|4,37
|614.608.762
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|214.939.335
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|114.917.525
|% 2,05
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7062
|7,7092
|% 0,13
|
|Euro
|9,1572
|9,1628
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2261
|10,2774
|% 0,52
|
|Frank
|8,4446
|8,4955
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0530
|2,0633
|% 0,31
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|2,09
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|-16,58
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-8,02
|
|Çeyrek
|751
|768
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,29
|