***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 11:16
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931621
BIST
11:151.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,68
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:158,1959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:159,9070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:15466,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,81
|Açılış
|: 466,12
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.543.524
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.432.705
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.911.577
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.415.908
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|863.219
|% -9,78
|
|PENGD
|3,64
|30.763.879
|% -7,14
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|EREGL
|19,46
|266.460.402
|% 0,05
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|THYAO
|11,87
|232.630.797
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,08
|91.829.260
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.542.543
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1940
|8,1959
|% -0,11
|
|Euro
|9,8972
|9,9070
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3401
|11,3970
|% -0,41
|
|Frank
|8,9177
|8,9714
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|