***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 17:21
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970361
BIST
17:421.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:429,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:4210,5109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0797
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:42523,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 11,92
|Açılış
|: 523,30
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:42
|LUKSK
|49,50
|9.671.334
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.654.512.265
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.681.229
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,20
|34.151.224
|% 7,65
|
|ANELE
|2,66
|72.917.959
|% 7,26
|
|DOBUR
|34,16
|4.624.483
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|9.153.667
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|54.786.031
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.654.512.265
|% 9,97
|
|THYAO
|14,25
|1.387.117.460
|% 1,79
|
|GARAN
|9,38
|1.350.854.274
|% -1,26
|
|ASELS
|16,33
|1.314.367.449
|% -0,06
|
|TUPRS
|122,50
|883.208.701
|% -3,54
|
|EKGYO
|1,83
|614.407.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|492.832.599
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.350.854.274
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|188.531.182
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,73
|840.514.178
|% -1,03
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0745
|9,0785
|% 0,48
|
|Euro
|10,5044
|10,5109
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,3494
|12,4113
|% 0,89
|
|Frank
|9,7656
|9,8244
|% 1,01
|
|Riyal
|2,4141
|2,4262
|% 0,51
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|