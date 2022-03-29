***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 10:00
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013610
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
0
En Düşük
0
18:0514,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
18:0516,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0603
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3384
En Düşük
16,2656
18:05917,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,50
|Açılış
|: 917,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRISA
|32,66
|52.611.640
|% 6,62
|
|ISCTR
|8,54
|294.596.119
|% 3,63
|
|VAKBN
|3,52
|113.058.384
|% 0,00
|
|BOSSA
|39,30
|9.199.855
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,52
|113.058.384
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,19
|10.718.963
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,73
|145.765.964
|% 0,00
|
|VAKKO
|13,00
|101.220.433
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8268
|14,8338
|% 0,12
|
|Euro
|16,3232
|16,3384
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,3681
|19,4652
|% 0,16
|
|Frank
|15,8187
|15,9140
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9403
|3,9601
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,74
|
|Altın Gr.
|916
|917
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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