***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 15:59
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022031
BIST
17:452.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4514,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4515,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:45920,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -10,87
|Açılış
|: 920,51
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DAGHL
|19,29
|10.225.946
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.969.667
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.470.482
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,10
|44.171.988
|% 8,99
|
|ISGYO
|11,07
|54.564.623
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.928.671
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|62.223.746
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.246.340
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|36.293.108
|% -9,37
|
|THYAO
|38,60
|4.109.155.457
|% 2,55
|
|GARAN
|14,25
|3.368.941.783
|% -1,18
|
|KRDMD
|16,21
|2.578.741.833
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,25
|2.485.374.326
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,10
|2.096.597.199
|% 1,43
|
|ODAS
|2,53
|1.390.059.626
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|957.973.276
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,25
|2.485.374.326
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,89
|1.064.586.420
|% -0,34
|
|HALKB
|6,02
|1.480.904.319
|% 2,21
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6636
|14,6702
|% 0,23
|
|Euro
|15,8202
|15,8287
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,9933
|19,0885
|% 0,02
|
|Frank
|15,4050
|15,4978
|% -0,17
|
|Riyal
|3,8985
|3,9180
|% 0,35
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,54
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-10,87
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,73
|