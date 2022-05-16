***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 10:04
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030476
BIST
11:552.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,16
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:5515,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5793
En Düşük
15,4564
11:5516,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1522
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:55899,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,85
|Açılış
|: 899,97
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KAPLM
|68,95
|45.846.661
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|15.171.276
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.941.406
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.044.705
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,34
|31.994.576
|% 8,94
|
|GZNMI
|36,44
|72.182.278
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.668.094
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.219.996
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,86
|13.675.243
|% -4,90
|
|THYAO
|42,94
|1.513.096.166
|% 1,08
|
|GARAN
|14,98
|692.975.270
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,62
|657.939.667
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,32
|618.303.937
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,30
|554.016.590
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,72
|520.023.559
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,44
|361.812.517
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,11
|81.587.348
|% 1,83
|
|KARSN
|5,42
|254.333.136
|% 1,69
|
|GARAN
|14,98
|692.975.270
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5690
|15,5735
|% 0,62
|
|Euro
|16,2434
|16,2656
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9779
|19,0731
|% 0,29
|
|Frank
|15,4234
|15,5163
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1371
|4,1578
|% 0,57
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
11:55
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