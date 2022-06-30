***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 13:55
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040302
BIST
14:572.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5716,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5717,3583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0294
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:57967,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,21
|Açılış
|: 967,78
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:57
|RTALB
|7,46
|99.568.748
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,70
|7.846.070
|% 9,03
|
|BEYAZ
|9,63
|45.715.823
|% 7,60
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|EKGYO
|2,71
|808.086.127
|% 7,11
|
|LIDFA
|11,34
|30.275.549
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.286.096
|% -9,98
|
|BERA
|14,72
|403.693.313
|% -7,48
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|46,06
|2.636.081.553
|% -0,26
|
|SISE
|21,58
|2.479.796.453
|% 4,35
|
|EREGL
|26,98
|951.974.148
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,71
|808.086.127
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,96
|729.213.630
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,71
|808.086.127
|% 7,11
|
|ODAS
|2,83
|357.749.160
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,34
|523.142.303
|% 1,17
|
|SISE
|21,58
|2.479.796.453
|% 4,35
|
|TSKB
|1,96
|210.098.789
|% -2,97
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6729
|16,6859
|% 0,29
|
|Euro
|17,3322
|17,3583
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,1277
|20,2286
|% 0,05
|
|Frank
|17,3290
|17,4334
|% -0,18
|
|Riyal
|4,4317
|4,4539
|% 0,20
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-11,92
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.466
|6.564
|-35,00
|
|Tam
|6.464
|6.552
|-89,00
|
|Yarım
|3.164
|3.204
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.601
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,84
|