***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:30
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084644
BIST
10:284.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,77
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2818,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2819,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:281.060,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.060,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BARMA
|122,10
|13.847.483
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|7.174.981
|% 9,97
|
|KRDMB
|14,24
|10.792.866
|% 9,96
|
|OZSUB
|13,58
|3.954.876
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|16.609.106
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|331.996.713
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|116.245.304
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|144.528.160
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|83.887.219
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,50
|2.532.576.023
|% 7,83
|
|EREGL
|43,14
|1.762.603.551
|% 1,65
|
|THYAO
|138,20
|1.652.265.655
|% -0,29
|
|ENKAI
|27,30
|870.953.969
|% 2,40
|
|ASELS
|50,50
|844.696.056
|% 1,45
|
|KRDMD
|17,50
|2.532.576.023
|% 7,83
|
|EKGYO
|7,29
|479.946.969
|% 0,28
|
|TSKB
|4,06
|253.388.808
|% 1,25
|
|ADESE
|1,94
|116.150.105
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,69
|150.575.698
|% 0,75
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6416
|% 0,02
|
|Euro
|19,5485
|19,5557
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6548
|22,7684
|% 0,13
|
|Frank
|19,6565
|19,7749
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,45
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.121
|7.186
|18,00
|
|Yarım
|3.454
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|0,66
|
Seans Raporu
10:28
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10:44EUREN
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