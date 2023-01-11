***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:16
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100122
BIST
15:214.858
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -130,29
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2118,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2120,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:211.133,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.133,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SDTTR
|56,65
|6.434.590
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.996.894
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|292.498.207
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|353.138.655
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.429.275
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.087.035
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,90
|6.381.417.286
|% -0,99
|
|EREGL
|37,96
|4.616.030.429
|% 0,26
|
|ASELS
|55,45
|4.005.574.136
|% -4,64
|
|KOZAL
|548,50
|3.460.058.959
|% -2,58
|
|KRDMD
|17,90
|3.388.204.462
|% -1,32
|
|EKGYO
|8,42
|2.446.611.461
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,05
|2.339.895.986
|% -5,04
|
|KRDMD
|17,90
|3.388.204.462
|% -1,32
|
|KATMR
|2,12
|363.447.531
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,65
|449.538.593
|% -2,93
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7733
|18,7751
|% 0,01
|
|Euro
|20,1583
|20,1621
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6751
|22,7888
|% -0,31
|
|Frank
|20,1662
|20,2877
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.681
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,48
|