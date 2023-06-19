***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 15:47
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159856
BIST
17:035.366
En Düşük
|Değişim
|: -1,99%
|| -109,21
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0323,6103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0325,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0693
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:031.480,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,83
|Açılış
|: 1.480,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:01
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.229.116
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.935.612
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.707.770
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.624.001
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,60
|53.573.571
|% -9,64
|
|OSMEN
|94,55
|49.580.255
|% -6,85
|
|KRVGD
|17,08
|40.231.276
|% -6,67
|
|THYAO
|176,80
|5.632.039.186
|% -2,16
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ASTOR
|55,95
|3.052.485.273
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|YKBNK
|12,59
|2.870.681.825
|% -1,64
|
|AKBNK
|19,04
|3.523.670.270
|% 0,79
|
|ISCTR
|13,33
|2.144.109.818
|% -0,67
|
|ODAS
|6,80
|876.164.365
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,93
|372.223.487
|% -0,34
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5928
|23,6200
|% 0,02
|
|Euro
|25,7655
|25,7800
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1190
|30,2700
|% -0,20
|
|Frank
|26,2203
|26,3782
|% -0,37
|
|Riyal
|6,2757
|6,3072
|% -0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.659
|9.917
|-122,41
|
|Yarım
|4.730
|4.824
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.412
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,09
|