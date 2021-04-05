***KNFRT* *IZFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
05.04.2021 11:26
***KNFRT******IZFAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi Spk İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler IZFAS, KNFRT
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI IZMIR FIRÇA SANAYI VE TICARET A.S. TREIFIR00016 IZFAS E 1.576.180,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKNFRT91A9 KNFRT E 78.925,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923207
BIST
15:071.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,83
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
15:078,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0465
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:079,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:07455,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,17
|Açılış
|: 455,18
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:07
|FMIZP
|161,70
|179.835.520
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|172.665
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.558
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|199.988.008
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|119.013.367
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.696.173
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.874.823
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.568.179
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|GUBRF
|79,55
|595.085.410
|% 2,05
|
|KOZAL
|123,70
|592.903.654
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,94
|740.459.763
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|168.354.946
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|716.533.462
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,19
|169.233.871
|% -2,23
|
|BJKAS
|8,58
|617.119.150
|% 3,62
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1453
|8,1486
|% 0,57
|
|Euro
|9,6258
|9,6325
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2398
|11,2962
|% 0,12
|
|Frank
|8,6604
|8,7126
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% 0,71
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|23,43
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,34
|
|Çeyrek
|726
|742
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,68
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 11, 895.00 milyon TL de
-
15:19METRO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 175 adet işlem
-
15:18VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 665 adet işlem
-
15:17EDIP
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 114, 654 adet işlem
-
15:15GLRYH
Yüzde -65.45 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 372, 716 adet işlem