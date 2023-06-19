***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.06.2023 17:47
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2023
Tescil Tarihi
19.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.06.2023 - 10855
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli 10855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160062
BIST