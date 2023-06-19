***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2023Tescil Tarihi19.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.06.2023 - 10855AçıklamalarŞirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli 10855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160062BIST