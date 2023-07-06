***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.07.2023 18:22
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/06/2023 19/06/2023 10855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166578
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0569
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1327
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.602,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0603
|26,1239
|% 0,22
|
|Euro
|28,3756
|28,4100
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,1182
|33,2843
|% 0,28
|
|Frank
|29,0062
|29,1810
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9343
|6,9691
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-5,13
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.601
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.387
|10.650
|56,00
|
|Yarım
|5.202
|5.349
|28,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.675
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,02
|-0,38
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem