***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporumuz ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186609BIST