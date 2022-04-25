***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurulu İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Tarihi 26.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.6 - Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000-TL tutarının tamamı iç kaynaklardan (74.259.683,17-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karından, 24.740.316,83-TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden) karşılanarak çıkarılmış sermaye 132.000.000-TL'ye tamamlanmış olup şirketimizin kanuni defter ve için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.11 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi ve onaya sunulması.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK-5 Konfrut - Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK-4 Konfrut - Davet Metni 2021.pdf - İlan MetniEK: 3 EK-3 Çağrıya İlişkin YK Kararı ve EK-1 Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 11.00'de, Ek 1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Maltepe Ritim İstanbul A3 No.46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verildi.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Şirketimizin 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (www.konfrut.com.tr) ilan edilen ''Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı''nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023546BIST