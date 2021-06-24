***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2021 18:21
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmayacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun bilgisine sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtımı 2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944011
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0680
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7153
En Düşük
8,6368
18:0510,4055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0951
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05497,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,60
|Açılış
|: 497,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7029
|8,7080
|% 0,79
|
|Euro
|10,3973
|10,4055
|% 0,92
|
|Sterlin
|12,0793
|12,1399
|% 0,42
|
|Frank
|9,4431
|9,5000
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3148
|2,3264
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,38
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,15
|