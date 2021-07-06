***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Hesap döneminde Kar dağıtımı yapılmamasına dair Genel Kurul Kararı hakkında bilgilendirme.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KNFRT, TRAKNFRT91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KNFRT, TRAKNFRT91A9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye tavan arttırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye arttırımı sağlayabilmek amacıyla 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. maddesi ile kabul edilmiş ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtımı 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.655.330,48* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.055.319 28.629.124,624. Vergiler ( - ) 4.534.903 1.367.337,125. Net Dönem Kârı 24.520.416 27.261.787,56. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 1.363.089,388. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,12Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,1211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947106BIST