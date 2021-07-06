***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2021 20:11
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Hesap döneminde Kar dağıtımı yapılmamasına dair Genel Kurul Kararı hakkında bilgilendirme.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye tavan arttırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye arttırımı sağlayabilmek amacıyla 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. maddesi ile kabul edilmiş ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtımı 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.655.330,48
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.055.319 28.629.124,62
4. Vergiler ( - ) 4.534.903 1.367.337,12
5. Net Dönem Kârı 24.520.416 27.261.787,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 1.363.089,38
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,12
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947106
BIST