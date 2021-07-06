Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2021 20:11



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Hesap döneminde Kar dağıtımı yapılmamasına dair Genel Kurul Kararı hakkında bilgilendirme.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KNFRT, TRAKNFRT91A9 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye tavan arttırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye arttırımı sağlayabilmek amacıyla 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. maddesi ile kabul edilmiş ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtımı 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.655.330,48

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.055.319 28.629.124,62
4. Vergiler ( - ) 4.534.903 1.367.337,12
5. Net Dönem Kârı 24.520.416 27.261.787,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 1.363.089,38
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.520.416 25.898.698,12
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947106


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.383
Değişim :  -0,72% |  -10,06
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.400 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 137.907.202 % 10,00  
EDATA 7,26 19.231.464 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6926 8,6963 % 0,37  
Euro 10,2774 10,2840 % -0,09  
Sterlin 11,9474 12,0074 % -0,14  
Frank 9,3625 9,4189 % 0,04  
Riyal 2,3110 2,3226 % 0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 2,28  
Altın Gr. 502 502 2,41  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,38  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,07  
B. Petrol 74,58 74,58 -2,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru