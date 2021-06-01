***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 99.000.000 TL (Doksandokuz Milyon Türk Lirası) artırılarak, 33.000.000 TL'den (Otuzüç Milyon Türk Lirası) 132.000.000 TL'ye (YüzOtuzikiMilyon Türk Lirası ) yükseltilmesine karar verilmiştir, ek ile şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline ve değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına.Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 6 YK Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939407BIST