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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2021 18:04



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 99.000.000 TL (Doksandokuz Milyon Türk Lirası) artırılarak, 33.000.000 TL'den (Otuzüç Milyon Türk Lirası) 132.000.000 TL'ye (YüzOtuzikiMilyon Türk Lirası ) yükseltilmesine karar verilmiştir, ek ile şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline ve değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına.
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 6 YK Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939407


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