***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Yükseltilmes Hususunnda BilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK onayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.06.2021 tarihli 2021/10 sayılı kararında şirket kayıtlı sermaye tavanın 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin YK kararı, SPK'nın 10/06/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-7145 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kararı Ek Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onayı ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942018BIST