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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2021 17:58



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Yükseltilmes Hususunnda Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK onayı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2021 tarihli 2021/10 sayılı kararında şirket kayıtlı sermaye tavanın 33.000.000 TL'den 132.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin YK kararı, SPK'nın 10/06/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-7145 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı Ek Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onayı ve Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942018


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