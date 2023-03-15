***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Tarihi GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin 132.000.000 TL (YüzOtuzİkiMilyon Türk Lirası) olarak düzenlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye tavanının tamamının kullanılmış olması nedeniyle 528.000.000 TL (BeşYüzYirmiSekizMilyon Türk Lirası) artırılarak 660.000.000 TL'ye (AltıYüzAltmışMilyon Türk Lirasına) yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin ise 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125341BIST