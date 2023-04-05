***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.04.2023Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan 132.000.000 TL (YüzOtuzİkiMilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 660.000.000 TL'ye (AltıYüzAltmışMilyon Türk Lirasına) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 04.04.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35609 sayılı yazısında onaylanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131730BIST