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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2023 09:24
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 660.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan 132.000.000 TL (YüzOtuzİkiMilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 660.000.000 TL'ye (AltıYüzAltmışMilyon Türk Lirasına) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 04.04.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35609 sayılı yazısında onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131730


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