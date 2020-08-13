***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, tarımın giderek artan öneme sahip olduğunun ispatlandığı bu dönemde, tarımsal hammadde faaliyetlerini yürütmek ve uçtan uca entegre çözümler sunacak kuvvetli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla Döhler Gıda San. A.Ş. ile eşit pay ortaklığa sahip KONFRUT AG TARIM A.Ş.'yi kurmuştur. KONFRUT AG TARIM A.Ş. tarımsal hammaddelerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik operasyonları ile tarım ve gıda faaliyetleri etrafındaki endüstriyel gereksinim ve hizmetleri de sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868824BIST