***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 19:25
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, tarımın giderek artan öneme sahip olduğunun ispatlandığı bu dönemde, tarımsal hammadde faaliyetlerini yürütmek ve uçtan uca entegre çözümler sunacak kuvvetli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla Döhler Gıda San. A.Ş. ile eşit pay ortaklığa sahip KONFRUT AG TARIM A.Ş.'yi kurmuştur. KONFRUT AG TARIM A.Ş. tarımsal hammaddelerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik operasyonları ile tarım ve gıda faaliyetleri etrafındaki endüstriyel gereksinim ve hizmetleri de sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868824
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
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|Önceki Kapanış
|: 1.114
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1.126
En Düşük
1.096
18:057,3435
En Yüksek
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|: 0,13%
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|: 7,3500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,2945
18:058,6814
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 459,32
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|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
460,33
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|28.199.740
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|44.713.897
|% 9,93
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|KRDMB
|3,25
|112.679.901
|% -8,19
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3342
|7,3435
|% 0,13
|
|Euro
|8,6695
|8,6814
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5780
|9,6260
|% 0,53
|
|Frank
|8,0391
|8,0875
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|33,40
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|1,46
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,28
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,42
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