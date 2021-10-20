***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2021 tarihli yazımız ile SPK'ya yaptığımız talebe ilişkin SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı'ndan şirketimize gönderilen cevap yazısını ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971604BIST