***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 18:51
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2021 tarihli yazımız ile SPK'ya yaptığımız talebe ilişkin SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı'ndan şirketimize gönderilen cevap yazısını ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971604
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0686
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2103
18:0510,7593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0668
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7265
18:05528,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 528,42
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2187
|9,2257
|% -0,74
|
|Euro
|10,7438
|10,7593
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,7015
|12,7652
|% -0,58
|
|Frank
|9,9827
|10,0429
|% -0,43
|
|Riyal
|2,4497
|2,4620
|% -0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|15,25
|
|Altın Gr.
|528
|529
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,14
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem