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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 18:21
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin T.C. Kartal 21.Noterliği'nce 27/12/2021 tarih ve 52401 yevmiye numarası ile onaylanan 27/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Tarımsal hammaddelerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik operasyonları ile tarım ve gıda faaliyetleri etrafındaki endüstriyel gereksinim ve hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan iştirakimiz KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin,
    - henüz geçen yıl kurulmasına karşın kısa zamanda ulaştığı ölçek ve iş hacmiyle birlikte gösterdiği yüksek büyüme hızı,
    - oluşturduğu sözleşmeli çiftçi tabanı ve organik çileklerden çay liflerine geniş bir coğrafyaya yayılan tarımsal hammadde çeşitliliği ile,
    - uygulamaya aldığı dijitalleşme, sürdürülebilirlik, verimlilik ve sıfır atık prensipleri ile yeni nesil endüstriyel tarım unsurlarına duyulan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak,
    - yıl içerisinde Yönetim Kurulumuza sunulan şirketin iş planlarındaki tarım ve tarıma dayalı tedarik, lojistik ve enerji alanlarındaki kuvvetli büyüme öngörüleri neticesinde
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin uhdesinde bulunan beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı ve hali hazırda sermaye payının %50'sine (yüzde elli) sahip olduğumuz KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ payının satın alım işlemi için KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerlemesinin yaptırılmasına, değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin kalan %50 (yüzde elli) payının satın alınması konusunun Yönetim Kurulu'nca ayrıca değerlendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986453


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