***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 18:08
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmesini takiben kişisel veriler kapatılarak KAP'ta açıklanmaktadır. KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan 2019 yılına ait Hazirun Cetvellerindeki kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022368
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1147
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,34
|Açılış
|: 920,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6693
|14,6709
|% 0,14
|
|Euro
|15,9211
|15,9307
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,1111
|19,2069
|% 0,66
|
|Frank
|15,4264
|15,5193
|% 0,68
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,56
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,25
|