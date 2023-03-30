***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı konsolide finansal sonuçları ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan yatırımcı sunumlarının, kurumsal internet sitemiz www.konfrut.com.tr içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümüne yüklendiği hususunu bilgilerinize sunarız.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129917BIST