***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut faaliyetlerine ve geleceğe yönelik büyüme planlarına ilişkin 26 Aralık 2023 Salı günü saat 10:30'da online platform üzerinden toplantı yapılacaktır. Toplantıya katılım sağlamak isteyen analist ve yatırımcıların Şirketimizin yatırımcı ilişkileri e-posta adresi yatirimci@konfrutag.com.tr'ye toplantı günü öncesinde taleplerini iletmeleri durumunda kendilerine toplantıdan bir gün önce katılım linki gönderilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226763BIST