***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 18:28
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin ("Konfrut AG"), İzmir'in Menderes ilçesinde mukim fide üretim tesisiyle 14 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedarikine ilişkin iş birliği anlaşması da dahil yıl boyunca çiftçilere meyve ve sebze fide tedariki sağlanmıştır. Bu yeni iş kolunda, başta sanayi domatesi ve çilek fide satışına odaklanılması dolayısıyla Şirketimizin 2023 yılında elde ettiği gelir 19,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239263
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1178
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0635
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.984,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 28,96
|Açılış
|: 1.984,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0921
|30,1055
|% 0,39
|
|Euro
|32,9578
|32,9659
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2518
|38,4436
|% 0,26
|
|Frank
|35,1742
|35,3861
|% 0,37
|
|Riyal
|8,0009
|8,0410
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,26
|% 0,66
|
|Platin
|917,25
|918,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,04
|980,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,13
|2.050,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE