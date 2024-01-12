***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin ("Konfrut AG"), İzmir'in Menderes ilçesinde mukim fide üretim tesisiyle 14 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedarikine ilişkin iş birliği anlaşması da dahil yıl boyunca çiftçilere meyve ve sebze fide tedariki sağlanmıştır. Bu yeni iş kolunda, başta sanayi domatesi ve çilek fide satışına odaklanılması dolayısıyla Şirketimizin 2023 yılında elde ettiği gelir 19,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239263BIST