***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 18:31
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin (Konfrut AG), yeşil dönüşüme öncülük etme ve sıfır atık hedefi kapsamında 2022 yılı sonunda başladığı yenilenebilir biyokütle enerji tedariki alanındaki faaliyetleri satın alma organizasyonuna ilişkin alt yapı çalışmaları ve ürün denemeleriyle devam etmekte olup bu iş kolunun ciroya yıllık %6 büyüme katkısı sağlamasına ilişkin öngörü söz konusu çalışma ve denemelerin halen devam etmesi nedeniyle 2023 yılı için sağlanmamış olmakla birlikte ilerleyen dönem için korunmaktadır.
Konfrut AG, yenilenebilir enerji alanındaki tedarikine ilişkin farklı kalorifik değerli yakıt denemelerine yönelik saha çalışmalarına planlandığı şekilde etmekte olup bu iş koluna ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239268
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1130
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0582
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.984,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 28,33
|Açılış
|: 1.984,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0878
|30,0948
|% 0,36
|
|Euro
|32,9637
|32,9720
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2573
|38,4492
|% 0,28
|
|Frank
|35,1999
|35,4120
|% 0,44
|
|Riyal
|8,0011
|8,0412
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|915,72
|917,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,53
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,51
|2.047,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE