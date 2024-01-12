***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin (Konfrut AG), yeşil dönüşüme öncülük etme ve sıfır atık hedefi kapsamında 2022 yılı sonunda başladığı yenilenebilir biyokütle enerji tedariki alanındaki faaliyetleri satın alma organizasyonuna ilişkin alt yapı çalışmaları ve ürün denemeleriyle devam etmekte olup bu iş kolunun ciroya yıllık %6 büyüme katkısı sağlamasına ilişkin öngörü söz konusu çalışma ve denemelerin halen devam etmesi nedeniyle 2023 yılı için sağlanmamış olmakla birlikte ilerleyen dönem için korunmaktadır.Konfrut AG, yenilenebilir enerji alanındaki tedarikine ilişkin farklı kalorifik değerli yakıt denemelerine yönelik saha çalışmalarına planlandığı şekilde etmekte olup bu iş koluna ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239268BIST