***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 5 Mayıs 2023 Tarihindeki Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 120.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 24.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKNFRT, TRAKNFRT91A9 27.04.2023 32.250 0,024 13,85 -KNFRT, TRAKNFRT91A9 04.05.2023 21.000 0,016 11,85 -KNFRT, TRAKNFRT91A9 05.05.2023 25.500 0,019 11,73 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimiz tarafından 05.05.2023 tarihinde 11,61 TL-11,78 TL (ağırlıklı ortalama: 11,73 TL) fiyat aralığından 25.500 TL nominal değerli KNFRT payları geri alınmıştır.Bu işlem ile birlikte Şirketimizin sahip olduğu geri alınan payların toplam nominal değeri 78.750 TL olup bu payların sermayeye oranı %0,060'a ulaşmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147798BIST