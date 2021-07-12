***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 84.151.322,91Diğer Kar Yedekleri (TL) 14.848.677,09Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz, bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında 09/07/2021 tarih ve E-54726 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştur.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Bedelsiz Sermaye Artışı 05.07.2021 .pdfEK: 2 SPK Başvuru Üst Yazısı 09.07.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950164BIST