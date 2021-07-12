***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2021 11:12
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 84.151.322,91
Diğer Kar Yedekleri (TL) 14.848.677,09
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında 09/07/2021 tarih ve E-54726 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştur.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Bedelsiz Sermaye Artışı 05.07.2021 .pdf
EK: 2 SPK Başvuru Üst Yazısı 09.07.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950164
BIST