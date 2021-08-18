***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2021 18:36
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KERİM AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Döhler Gıda San. A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil -
MUHAMMED ENES HAŞİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
CAN AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Döhler Gıda San. A.Ş. Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
CHRISTIAN DR.HEBELER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959100
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|PENTA
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|% 16,95
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|DOBUR
|23,32
|2.692.759
|% 14,43
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|KTSKR
|52,65
|92.247.603
|% 12,89
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|ESCAR
|20,24
|92.155.804
|% 10,78
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|BRYAT
|382,00
|106.658.670
|% -8,06
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|VAKKO
|10,55
|37.874.115
|% -7,37
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|ALKIM
|15,54
|114.056.715
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
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|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
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|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
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|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
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|SISE
|8,70
|499.857.513
|% 0,93
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|THYAO
|12,26
|484.689.385
|% 0,08
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|EREGL
|18,51
|475.047.647
|% -2,83
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|EKGYO
|1,86
|372.197.598
|% 1,09
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|ODAS
|1,42
|149.873.669
|% 5,19
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|YKBNK
|2,55
|236.201.453
|% -1,54
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|GARAN
|9,30
|736.348.525
|% -0,85
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|KRDMD
|7,66
|607.627.755
|% -4,73
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5209
|8,5234
|% 0,89
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|Euro
|9,9856
|9,9917
|% 0,77
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|Sterlin
|11,6197
|11,6779
|% 0,28
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
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|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% 0,81
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,39
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|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
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|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
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|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
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|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,75
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