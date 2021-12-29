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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2021 18:29
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 132000000 TRY 100 - İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KONFRUT AG TARIM ANONIM SIRKETI ZİRAİ HAMMADDE ÜRETİM VE TEDARİKİ 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986976


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 38,50 3.082.840 % 10,00  
ENKAI 15,34 138.390.850 % 9,96  
GLRYH 2,76 48.189.193 % 9,96  
RTALB 22,52 136.415.026 % 9,96  
NTHOL 5,97 844.181.295 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,9225 12,9241 % 2,09  
Euro 14,5927 14,6881 % 2,09  
Sterlin 17,3085 17,3953 % 1,66  
Frank 14,0007 14,0850 % 1,51  
Riyal 3,4195 3,4367 % 1,68  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -5,77  
Altın Gr. 744 744 9,54  
Cumhuriyet 4.982 5.057 335,00  
Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,66 22,68 -0,16  
Gümüş Gr. 9,38 9,39 0,08  
Seans Raporu 18:05
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