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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2022 16:38
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KONFRUT AG TARIM ANONIM SIRKETI ZİRAİ HAMMADDE ÜRETİM VE TEDARİKİ 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993523


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 17.498.110 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
LINK 33,34 71.879.516 % 9,96  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
PSGYO 17,79 115.473.609 % 9,95  
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Frank 14,7936 14,8827 % 2,64  
Riyal 3,5915 3,6095 % 2,23  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -6,37  
Altın Gr. 790 790 12,86  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 0,00  
Gümüş Gr. 10,05 10,07 0,20  
B. Petrol 84,96 84,96 0,29  
Seans Raporu 17:40
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