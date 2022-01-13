***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2022 16:38
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KONFRUT AG TARIM ANONIM SIRKETI ZİRAİ HAMMADDE ÜRETİM VE TEDARİKİ 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993523
BIST
17:402.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:4013,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2746
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:4015,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3667
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:40789,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 12,92
|Açılış
|: 789,89
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.879.516
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.473.609
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,51
|6.433.569.390
|% 3,52
|
|THYAO
|28,40
|4.630.184.318
|% 5,65
|
|EREGL
|31,78
|2.147.445.852
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.956.196.004
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.928.692.149
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,51
|6.433.569.390
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,84
|1.226.307.898
|% -1,03
|
|PETKM
|9,61
|1.759.818.392
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.956.196.004
|% 0,08
|
|THYAO
|28,40
|4.630.184.318
|% 5,65
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4798
|13,4981
|% 2,08
|
|Euro
|15,4847
|15,5229
|% 2,42
|
|Sterlin
|18,5177
|18,6105
|% 2,44
|
|Frank
|14,7936
|14,8827
|% 2,64
|
|Riyal
|3,5915
|3,6095
|% 2,23
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,37
|
|Altın Gr.
|790
|790
|12,86
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,20
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|0,29
|