***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.05.2020 20:24
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2020
Karar Sayısı
2020-01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 27.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/01 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) İşletmemizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Seri II, No : 14.1 sayılı tebliğe göre hazırlanan ve 27.05.2020 tarih ve 2020/01 no. lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve
faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklığımızdaki görev ve sorumluluk alanımızdaki sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri,
pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi
ile performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe
yansıttığını beyan ederiz.
Kerim Aydemir Yönetim Kurulu Başkanı Can Aydemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847507
BIST