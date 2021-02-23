***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(II.12) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Yeni Bakiye57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)372.270 15.194.860 15.567.130Kar Dağıtımı150.382 11.953.936 -12.104.318Yedeklere Aktarılan Tutarlar150.382 -150.382Diğer12.104.318 -12.104.318Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(II.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Yeni Bakiye57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.772.730 13.072.427 15.845.157Kar Dağıtımı18.052.139 -2.857.279 -15.194.860Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.052.139 -18.052.139Diğer15.194.860Dönem Sonu Bakiyeler57.000.000 3.145.000 20.327.237 0 13.072.427 93.544.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİ (IV.1) 51.058.350 51.639.091FAKTORİNG GELİRLERİ51.058.350 51.639.091Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler45.444.146 47.988.365İskontolu40.686.451 46.861.135Diğer4.757.695 1.127.230Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.614.204 3.650.726İskontolu4.890.649 3.523.211Diğer723.555 127.515FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)(IV.6) -23.924.489 -22.278.858Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.857.978 -20.520.822Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-679.823 -701.000İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.042.305Verilen Ücret ve Komisyonlar(IV.2) -1.344.383 -1.057.036BRÜT KAR (ZARAR)27.133.861 29.360.233ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV.2) -14.273.342 -13.322.383Personel Giderleri-8.348.818 -7.602.317Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 -92.186Genel İşletme Giderleri-5.645.164 -5.342.097Diğer-279.360 -285.783BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)12.860.519 16.037.850DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV.4) 5.038.064 5.556.060Bankalardan Alınan Faizler2.617.461 1.449.050Menkul Değerlerden Alınan Faizler104.023Kambiyo İşlemleri Karı499.453 253.713Diğer1.817.127 3.853.297KARŞILIK GİDERLERİ-1.071.638 -3.093.265Özel Karşılıklar-1.071.638 -3.028.265Diğer-65.000DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV.5) -12.972 -42.654Kambiyo İşlemleri Zararı-12.972 -42.654NET FAALİYET KARI (ZARARI)16.813.973 18.457.991BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.813.973 18.457.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV.3) -3.741.546 -3.263.131Cari Vergi Karşılığı-3.770.234 -3.822.218Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi28.688 559.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYE