***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
23.02.2021 19:05
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(II.12) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
372.270 15.194.860 15.567.130
Kar Dağıtımı
150.382 11.953.936 -12.104.318
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.382 -150.382
Diğer
12.104.318 -12.104.318
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
(II.11) 57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Yeni Bakiye
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.772.730 13.072.427 15.845.157
Kar Dağıtımı
18.052.139 -2.857.279 -15.194.860
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.052.139 -18.052.139
Diğer
15.194.860
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 3.145.000 20.327.237 0 13.072.427 93.544.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİ (IV.1) 51.058.350 51.639.091
FAKTORİNG GELİRLERİ
51.058.350 51.639.091
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
45.444.146 47.988.365
İskontolu
40.686.451 46.861.135
Diğer
4.757.695 1.127.230
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.614.204 3.650.726
İskontolu
4.890.649 3.523.211
Diğer
723.555 127.515
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV.6) -23.924.489 -22.278.858
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.857.978 -20.520.822
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-679.823 -701.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.042.305
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(IV.2) -1.344.383 -1.057.036
BRÜT KAR (ZARAR)
27.133.861 29.360.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.2) -14.273.342 -13.322.383
Personel Giderleri
-8.348.818 -7.602.317
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -92.186
Genel İşletme Giderleri
-5.645.164 -5.342.097
Diğer
-279.360 -285.783
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
12.860.519 16.037.850
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV.4) 5.038.064 5.556.060
Bankalardan Alınan Faizler
2.617.461 1.449.050
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
104.023
Kambiyo İşlemleri Karı
499.453 253.713
Diğer
1.817.127 3.853.297
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.071.638 -3.093.265
Özel Karşılıklar
-1.071.638 -3.028.265
Diğer
-65.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.5) -12.972 -42.654
Kambiyo İşlemleri Zararı
-12.972 -42.654
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.813.973 18.457.991
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.813.973 18.457.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV.3) -3.741.546 -3.263.131
Cari Vergi Karşılığı
-3.770.234 -3.822.218
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
28.688 559.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYE