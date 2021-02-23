***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.02.2021 17:43
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
09/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
23/02/2021
Saati
14:00
Adresi
Askerocağı cad.Süzer Plaza N6 Kat:4/A Şişli İstanbul
Gündem
Olağan Genel Kurul
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
2020yılına ait Genel Kurul Toplantı gündemi ve tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911887
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -32,75
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
18:057,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1156
En Düşük
7,0039
18:058,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6426
En Düşük
8,5250
18:05410,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,18
|Açılış
|: 410,41
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,92
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
|
|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|15.883.397
|% 9,98
|
|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0590
|7,0615
|% 0,58
|
|Euro
|8,5867
|8,5941
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,9317
|9,9815
|% 0,96
|
|Frank
|7,8148
|7,8618
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8775
|1,8870
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,84
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|-0,30
|