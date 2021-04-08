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***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.04.2021 09:56



***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş KENT FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKNTF82112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,93166
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2021
Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 100.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, vade başlangıcı 07.04.2021, itfa tarihi 04.08.2021 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924682


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VAKFN 26,04 1.879.984 % 9,97  
NTGAZ 15,03 11.621.346 % 9,95  
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Riyal 2,1678 2,1786 % 0,07  
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Altın Ons 1.747 1.747 9,35  
Altın Gr. 457 457 2,18  
Cumhuriyet 3.028 3.074 11,00  
Tam 3.015 3.091 15,61  
Yarım 1.457 1.495 7,55  
Çeyrek 731 748 3,77  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,22  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,05  
B. Petrol 62,88 62,88 -0,28  
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