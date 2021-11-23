Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2021 14:52
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SALİH HAKAN ÖZGÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
CAFER SADIK KARABÜBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
GÜROL BALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.11.2021 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979197


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:071.781
Değişim :  1,46% |  25,71
Açılış :  1.757  
Önceki Kapanış :  1.755  
En Yüksek
1.792 En Düşük
1.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 314.886 % 10,00  
DURDO 19,16 59.560.602 % 9,99  
PENTA 226,90 14.631.302 % 9,99  
PRKAB 59,50 170.715.317 % 9,98  
IHAAS 5,51 54.279.736 % 9,98  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Dolar 12,6240 12,6658 % 11,04  
Euro 14,2181 14,2756 % 11,33  
Sterlin 17,1599 17,2459 % 12,67  
Frank 13,7637 13,8466 % 13,02  
Riyal 3,4261 3,4433 % 13,02  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -15,76  
Altın Gr. 742 742 79,76  
Cumhuriyet 4.947 5.022 603,00  
Tam 4.842 5.000 553,44  
Yarım 2.340 2.419 267,71  
Çeyrek 1.174 1.209 133,86  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 -0,50  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 0,93  
B. Petrol 79,60 79,60 -0,10  
Seans Raporu 16:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru