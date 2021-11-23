***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2021 14:52
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SALİH HAKAN ÖZGÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
CAFER SADIK KARABÜBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
GÜROL BALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.11.2021 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979197
BIST
16:071.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 25,71
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:0712,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 10,94%
|| 1,2474
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:0714,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 11,29%
|| 1,4482
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:07731,50
En Yüksek
|Değişim
|: 10,44%
|| 69,16
|Açılış
|: 731,50
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.560.602
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.631.302
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|170.715.317
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|54.279.736
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|98.914.698
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|741.861.367
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.440.785
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.154.572
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|49.154.491
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,65
|3.168.513.725
|% 3,97
|
|GARAN
|11,76
|2.968.921.119
|% -1,51
|
|SISE
|12,01
|2.850.404.909
|% 7,14
|
|THYAO
|18,28
|1.932.535.112
|% 3,69
|
|EREGL
|23,04
|1.907.105.425
|% 6,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.508.017.715
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,65
|3.168.513.725
|% 3,97
|
|ODAS
|1,58
|532.949.833
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,15
|565.088.984
|% -1,83
|
|GARAN
|11,76
|2.968.921.119
|% -1,51
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6240
|12,6658
|% 11,04
|
|Euro
|14,2181
|14,2756
|% 11,33
|
|Sterlin
|17,1599
|17,2459
|% 12,67
|
|Frank
|13,7637
|13,8466
|% 13,02
|
|Riyal
|3,4261
|3,4433
|% 13,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,76
|
|Altın Gr.
|742
|742
|79,76
|
|Cumhuriyet
|4.947
|5.022
|603,00
|
|Tam
|4.842
|5.000
|553,44
|
|Yarım
|2.340
|2.419
|267,71
|
|Çeyrek
|1.174
|1.209
|133,86
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,93
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|-0,10
|
Seans Raporu
16:05
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16:16ARCLK
Yüzde 6.56 oranında artışla 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 593 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 45 artarak (% 1.63 ) 1, 582
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, PRKAB, IHAAS, ATATP, DOBUR, YBTAS, DURDO, TETMT, PENTA, MIATK
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16:14
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