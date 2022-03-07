***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.03.2022 16:27
***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SÜZER HOLDİNG A.Ş. 42750000 TRY 75,00
ALİ BARAN SÜZER 14250000 TRY 25,00
TOPLAM 57000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007877
BIST
16:362.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:3614,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1339
|Açılış
|: 14,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:3615,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0960
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:36907,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,48
|Açılış
|: 907,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SELVA
|18,76
|27.836.138
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|175.636.692
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.773.718
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,20
|82.056.039
|% 9,70
|
|EUHOL
|2,91
|23.710.839
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.396.967
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|51.957.309
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.492.240
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|19.548.649
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,00
|3.487.936.799
|% 3,55
|
|THYAO
|25,44
|2.675.304.142
|% 0,55
|
|EREGL
|34,44
|1.955.695.933
|% 1,29
|
|GARAN
|11,83
|1.544.027.777
|% -0,17
|
|ASELS
|24,40
|1.370.744.040
|% 0,83
|
|KRDMD
|14,00
|3.487.936.799
|% 3,55
|
|ODAS
|1,36
|291.021.589
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|585.234.395
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,08
|367.640.239
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,64
|484.120.762
|% -0,27
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3408
|14,3481
|% 0,94
|
|Euro
|15,6440
|15,6720
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,8796
|18,9743
|% 0,55
|
|Frank
|15,4798
|15,5730
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8165
|3,8356
|% 1,04
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|1,59
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|6.002
|6.154
|68,16
|
|Yarım
|2.901
|2.977
|32,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|16,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,41
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51BIZIM
Yüzde 7.65 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 065 adet işlem
-
16:50TUKAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 670, 748 adet işlem
-
16:49INVES
Yüzde 7.11 oranında artışla 29.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 630, 069 adet işlem
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16:48XU100
Endeks 1, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 25, 499.00 milyon TL de
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16:48KOZAA
Yüzde 5.60 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 945, 319 adet işlem