***KOCFN* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 11:35
***KOCFN******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Koç Finansman A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 12/01/2024 tarihinde satışa çıkarılan toplam 32,3 milyon TL anaparaya sahip 1 karma nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan finansal kuruluş Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239757
BIST
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14:118.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 59,77
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1130,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1132,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0205
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:111.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.748.645
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.204.449
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.499.374
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.677.229
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.819.207
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.033.554
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,57
|32.655.782
|% -4,40
|
|SELGD
|21,70
|3.395.577
|% -4,32
|
|THYAO
|250,50
|4.314.798.283
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,30
|3.516.479.711
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.460.858.423
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|267.088.722
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.370.052.347
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|BEGYO
|4,30
|313.228.228
|% -2,49
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0969
|30,1046
|% 0,02
|
|Euro
|32,9675
|32,9775
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,2011
|38,3927
|% -0,11
|
|Frank
|35,1154
|35,3270
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|916,66
|918,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,92
|984,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,55
|2.052,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:11
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