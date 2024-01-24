***KOCFN* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOCFN******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KOCFN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,Şirketimizin, Koç Finansman A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 32,3 milyon TL anaparaya sahip 1 karma nitelikli portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.Anaparası 32,3 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 24.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242591BIST