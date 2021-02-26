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***KOCFN* *HALKB* *GEDIK* *TEBNK* *FNCLL* *OYYAT* *KTKVK* *YKBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

26.02.2021 17:41



***KOCFN******HALKB******GEDIK******TEBNK******FNCLL******OYYAT******KTKVK******YKBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, TEBNK, OYYAT, GLBMD, KOCFN, FNCLL, GEDIK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62131 662.000.000 26.02.2021 04.06.2021 02.03.2021
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62123 303.000.000 26.02.2021 04.06.2021 02.03.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK52121 200.000.000 26.02.2021 28.05.2021 02.03.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK52113 486.940.253 26.02.2021 28.05.2021 02.03.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD52114 63.000.000 26.02.2021 28.05.2021 02.03.2021
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK52112 27.778.000 26.02.2021 28.05.2021 02.03.2021
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF22312 125.000.000 26.02.2021 24.02.2023 02.03.2021
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF82118 100.000.000 26.02.2021 20.08.2021 02.03.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM12212 75.000.000 26.02.2021 26.01.2022 02.03.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82133 209.950.000 26.02.2021 20.08.2021 02.03.2021


İlgili Şirketler [HALKB, KTKVK, TEBNK, OYYAT, GLBMD, KOCFN, FNCLL, GEDIK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913370


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SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
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Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,34 26,37 -1,00  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,17  
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